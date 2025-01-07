Азербайджан в первой пятерке среди стран Европы по числу арестованных журналистов
Азербайджан входит в пятерку стран Европы, где больше всего арестованных журналистов. Об этом говорится в годовом отчете Международной федерации журналистов (IFJ).
Согласно исследованию, в 2024 году всего в мире было арестовано 516 журналистов. Отмечен резкий рост по сравнению с предыдущими годами - 427 человек в 2023 г. и 375 – в 2022 г.
Китай остается крупнейшей тюрьмой для журналистов, где в застенках содержатся 135 работников СМИ.
Далее следуют Израиль с 59 палестинскими журналистами и Мьянма с 44 медиаработниками.
В Азербайджане в настоящее время в тюрьмах находятся 25 журналистов, еще один азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован по запросу Баку в Грузии.
По числу арестованных журналистов Азербайджан в Европе в первой пятерке стран наряду с Россией (38 + 28 удерживаемых украинских журналистов), Беларусью (30) и Турцией (20).
В 2024 году в мире были убиты 122 журналиста и работника СМИ, 14 из которых — женщины.
Федерация оценила прошлый год как один из самых смертоносных для журналистов. Согласно отчету, на Ближнем Востоке и в арабском мире были убиты 77 журналистов. 10 работников СМИ были убиты в Африке, 9 – в Америке и 4 - Европе.
IFJ подтвердила необходимость срочного принятия Международной конвенции ООН о защите журналистов.
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