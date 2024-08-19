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(52 минуты назад)
Погода во вторник

Погода во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода во вторник

20 августа в Баку и на Апшероне будет сухо, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха днем повысится до +36 градусов, ночью будет до +26. Влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.

По районам страны осадки пройдут в ряде горных местностей. Ветер восточный. В низменности днем будет +31+36 градусов, в горах +17+22 градуса.

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