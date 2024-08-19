Погода во вторник
20 августа в Баку и на Апшероне будет сухо, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный.
Температура воздуха днем повысится до +36 градусов, ночью будет до +26. Влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
По районам страны осадки пройдут в ряде горных местностей. Ветер восточный. В низменности днем будет +31+36 градусов, в горах +17+22 градуса.
Общество
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- 19 август 2024, 20:04
«Стабильность и безопасность во всем регионе Южного Кавказа во многом зависят от тесного сотрудничества России и Азербайджана». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с российским коллегой Владимиром Путиным пресс-релизе 19 августа.
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- 19 август 2024, 13:13
Из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку до 21 августа будет прекращено водоснабжение Абшеронского района, Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Бинагадинского, Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Пираллахинского районов Баку и поселка Раманы. Об этом говорится в сообщении Госагентства по водным ресурсам страны.
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- 17 август 2024, 13:08
18 августа в столице будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-западный.
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- 16 август 2024, 18:28
В последнее время некоторые блогеры и активисты распространяют в социальных сетях списки, утверждая, что раскрывают, кто будет избран депутатами или состав нового парламента в Азербайджане. По их словам, как и на предыдущих выборах, на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября, снова будет доминировать принцип «назначения». Однако они не раскрывают свои источники.
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