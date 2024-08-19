Переговоры Владимира Путина и Ильхамом Алиевым

Находящийся с государственным визитом в Баку президент РФ Владимир Путин с утра 19 августа возложил венки к монументу Вечного огоня, где покоятся участники Карабахской войны и на могилу Гейдара Алиева.

После чего в резиденции «Зугулба» состоялась церемония официальной встречи президента России, который прибыл накануне вечером с государственным визитом в Азербайджан.

По завершении церемонии началась встреча один на один Ильхама Алиева с Владимиром Путиным.

В ходе протокольной съемки Путин заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.

«РФ готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном», - сказал Путин.