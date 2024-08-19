Переговоры Владимира Путина и Ильхамом Алиевым
Переговоры Владимира Путина и Ильхамом Алиевым
Находящийся с государственным визитом в Баку президент РФ Владимир Путин с утра 19 августа возложил венки к монументу Вечного огоня, где покоятся участники Карабахской войны и на могилу Гейдара Алиева.
После чего в резиденции «Зугулба» состоялась церемония официальной встречи президента России, который прибыл накануне вечером с государственным визитом в Азербайджан.
По завершении церемонии началась встреча один на один Ильхама Алиева с Владимиром Путиным.
В ходе протокольной съемки Путин заявил, что после визита в Азербайджан расскажет Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым.
«РФ готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном», - сказал Путин.
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