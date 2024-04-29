Пограничник подорвался на мине в районе освобождаемых сел Газаха
Пограничник подорвался на мине в районе освобождаемых сел Газаха
Военнослужащий пограничных войск Азербайджана Вусал Исмайлов подорвавшись на мине был ранен в ногу.
Инцидент произошел 29 апреля на территории села Гушчу Айрым Газахского района, который находится на линии соприкосновения войск. Данный участок не был очищен от мин, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Пограничнику ампутировали несколько пальцев ноги. По факту в Шамкирской военной прокуратуре ведется расследованием.
Напомним, что на данной территории проходить делимитация границы между Арменией и Азербайджаном в соответствии с достигнутыми 5 апреля договоренностями. Армения согласилась освободить 4 села Газахского района и отвести свои войска с занятых территорий.
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