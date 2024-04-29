Пограничник подорвался на мине в районе освобождаемых сел Газаха

Пограничник подорвался на мине в районе освобождаемых сел Газаха

Военнослужащий пограничных войск Азербайджана Вусал Исмайлов подорвавшись на мине был ранен в ногу.

Инцидент произошел 29 апреля на территории села Гушчу Айрым Газахского района, который находится на линии соприкосновения войск. Данный участок не был очищен от мин, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Пограничнику ампутировали несколько пальцев ноги. По факту в Шамкирской военной прокуратуре ведется расследованием.

Напомним, что на данной территории проходить делимитация границы между Арменией и Азербайджаном в соответствии с достигнутыми 5 апреля договоренностями. Армения согласилась освободить 4 села Газахского района и отвести свои войска с занятых территорий.