Парламент Азербайджана обвиняет Европарламент в двойных стандартах в вопросах свободы
Парламент Азербайджана обвиняет Европарламент в двойных стандартах в вопросах свободы
Милли Меджлис Азербайджана обвинил Европейский парламент в применении двойных стандартов в своей недавней резолюции, которая содержит призыв к Европейскому союзу прекратить сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере в случае, если не будут достигнуты значительные улучшения в области прав человека и освобождения политических заключенных. Резолюция, принятая 25 апреля, указывает на усиление репрессий против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане.
В резком опровержении Милли Меджлис раскритиковал резолюцию, заявив, что при оценке соблюдения Азербайджаном таких свобод, как свобода ассоциаций, собраний, выражения, слова и информациия, несправедливо применялись двойные стандарты. Этот ответ был частью более широкого комментария о подходах Запада к Азербайджану, особенно в контексте нагорно-карабахского конфликта, когда некоторые азербайджанские официальные лица и активисты утверждали, что определенные западные структуры исторически благоволили Армении.
Фуад Гахраманлы из оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана в интервью Радио Азадлыг выразил обеспокоенность фактическим состоянием свободы собраний в Азербайджане, отметив отсутствие законных разрешений на митинги оппозиции после пандемии. Он утверждал, что отказ в таких разрешениях фактически запрещает подлинную свободу собраний.
В тот же время правозащитник Руфат Сафаров обратил внимание несправедливое отношение западных институтов к Азербайджану. Признавая, что критика Запада в отношении подавления свобод в Азербайджане справедлива, Сафаров отметил, что эти институты проявляли предвзятость в геополитических вопросах, особенно во время нагорно-карабахского конфликта.
Фазиль Мустафа, член Милли Меджлиса и глава партии "Великое возрождение", утверждает, что европейские критики часто упускают из виду аналогичные проблемы на границах ЕС и в других регионах, что свидетельствует о предвзятом отношении к Азербайджану. Мустафа подчеркнул, что ограничения на собрания и выражение мнений в Азербайджане часто связаны с более широкими проблемами безопасности, особенно во время пандемии и шедших в регионе боевых действий.
Дебаты также коснулись приоритетов в области экономики и безопасности, причем официальные лица Азербайджана утверждали, что их управленческие решения, включая ограничения на общественные собрания, были направлены на поддержание государственной безопасности и общественного порядка, особенно по сравнению с нестабильностью, наблюдаемой в соседних регионах.
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