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(9 часов назад)
Казахстан предоставит площадку для переговоров, но не будет посредником

Казахстан предоставит площадку для переговоров, но не будет посредником

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Казахстан предоставит площадку для переговоров, но не будет посредником

Власти Казахстана при организации в Алматы встречи глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна не будут выступать посредниками на переговорах. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы сейчас на связи с нашими коллегами в Азербайджане и Армении. Предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Хотелось бы отметить, что речь о посредничестве Астаны не идет, мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемые good offices», - сказал Смадияров.

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