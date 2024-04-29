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(9 часов назад)
Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли

Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила задержание в Азербайджане известного правозащитника Анара Мамедли и призвала немедленно освободить его.

«Несмотря на пристальное внимание к Азербайджану, после серии арестов журналистов и гражданских активистов, даже сейчас, когда страна готовится к проведению предстоящего мероприятия COP29, власти задержали видного гражданского активиста Анара Мамедли. Его следует немедленно освободить», - написала в социальной сети X директор Human Rights Watch по Европе и Центральной  Азии Рейчел Денбер.

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