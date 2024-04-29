Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли
Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли
Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила задержание в Азербайджане известного правозащитника Анара Мамедли и призвала немедленно освободить его.
«Несмотря на пристальное внимание к Азербайджану, после серии арестов журналистов и гражданских активистов, даже сейчас, когда страна готовится к проведению предстоящего мероприятия COP29, власти задержали видного гражданского активиста Анара Мамедли. Его следует немедленно освободить», - написала в социальной сети X директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.
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