Human Rights Watch осудила задержание Анара Мамедли

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила задержание в Азербайджане известного правозащитника Анара Мамедли и призвала немедленно освободить его.

«Несмотря на пристальное внимание к Азербайджану, после серии арестов журналистов и гражданских активистов, даже сейчас, когда страна готовится к проведению предстоящего мероприятия COP29, власти задержали видного гражданского активиста Анара Мамедли. Его следует немедленно освободить», - написала в социальной сети X директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.