Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат

Адвокат Анара Мамедли Эльчин Садыгов сообщил Turan, что правозащитник привлечен по делу Abzas Media в качестве свидетеля.

«Несмотря на то, что я представил сой ордер и адвокатское удостоверение, полиция меня не допускает на встречу с Анаром Мамедли и к участию в обыске», - сказал адвокат.