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(9 часов назад)
Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат

Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат

Адвокат  Анара Мамедли Эльчин Садыгов сообщил Turan,  что правозащитник привлечен по делу Abzas Media в качестве свидетеля.

«Несмотря на то, что я представил сой ордер  и адвокатское удостоверение, полиция меня не допускает на встречу с Анаром Мамедли и к участию в обыске», - сказал адвокат.

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