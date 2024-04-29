Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат
Анар Мамедли привлечен по делу Abzas Media - адвокат
Адвокат Анара Мамедли Эльчин Садыгов сообщил Turan, что правозащитник привлечен по делу Abzas Media в качестве свидетеля.
«Несмотря на то, что я представил сой ордер и адвокатское удостоверение, полиция меня не допускает на встречу с Анаром Мамедли и к участию в обыске», - сказал адвокат.
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