Во вторник в столице будет +30
Во вторник в столице будет +30°
30 апреля в Баку и на Абшероне сохранится жаркая погода без осадков. Ветер юго-восточный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха днем повысится до +25+30°.
В ряде горных районов страны пройдут осадки. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности днем повысится до +32°, в горах будет +15+20°.
Общество
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