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  • Вторник, 30 апрель 2024
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(9 часов назад)
Во вторник в столице будет +30

Во вторник в столице будет +30

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник в столице будет +30°

30 апреля в Баку и на Абшероне сохранится жаркая погода без осадков. Ветер юго-восточный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха днем повысится до +25+30°.

В ряде горных районов страны пройдут осадки. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности днем повысится до +32°, в горах будет +15+20°.

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