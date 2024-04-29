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(9 часов назад)
Иса Гамбар вновь выдвинут на пост главы «Мусават»

Иса Гамбар вновь выдвинут на пост главы «Мусават»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иса Гамбар вновь выдвинут на пост главы «Мусават»

Иса Гамбар выдвинут кандидатом на пост председателя партии «Мусават». Об этом Turan сообщили в партии.

Решение о выдвижении Гамбара было объявлено сегодня на заседании оргкомитета по подготовке съезда.

Ранее, свои кандидатуры на пост председателя партии выдвинули Натиг Улубей и Осман  Кязимов.

Гамбар уже избирался главой партии на съездах в 1992, 1995, 1997, 2001 и 2006 г. и занимал эту должность до 2014 г.

В настоящее время, он член Меджлиса партии.

Гамбар был участником национально-демократического движения в конце 1980-х – начале 1992.  В 1992-93 гг. занимал должность спикера парламента.

В мае-июне 1992 осуществлял полномочия президента страны.

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