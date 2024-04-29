Иса Гамбар вновь выдвинут на пост главы «Мусават»
Иса Гамбар вновь выдвинут на пост главы «Мусават»
Иса Гамбар выдвинут кандидатом на пост председателя партии «Мусават». Об этом Turan сообщили в партии.
Решение о выдвижении Гамбара было объявлено сегодня на заседании оргкомитета по подготовке съезда.
Ранее, свои кандидатуры на пост председателя партии выдвинули Натиг Улубей и Осман Кязимов.
Гамбар уже избирался главой партии на съездах в 1992, 1995, 1997, 2001 и 2006 г. и занимал эту должность до 2014 г.
В настоящее время, он член Меджлиса партии.
Гамбар был участником национально-демократического движения в конце 1980-х – начале 1992. В 1992-93 гг. занимал должность спикера парламента.
В мае-июне 1992 осуществлял полномочия президента страны.
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