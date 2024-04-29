Представительница Азербайджана впервые стала чемпионкой Европы по шахматам
Представительница Азербайджана впервые стала чемпионкой Европы по шахматам
Ульвия Фаталиева стала чемпионкой Европы по шахматам среди взрослых на проходящем в греческом Родосе первенстве континента.
В последнем 10-м туре она сегодня сыграла вничью с Нино Бациашвили и набрав 8,5 очков, стала недосягаемой для соперниц.
Таким образом, впервые представитель Азербайджана стал чемпионом Европы по шахматам среди женщин.
27-летняя Фаталиева уже была бронзовым призером чемпионата Европы 2022 г. и серебрянным призером командного первенства континента 2023 г.
-
-
- Политика
- 29 апрель 2024 19:14
Общество
-
- 29 апрель 2024, 19:27
С наступлением жарких месяцев в сельских районах Азербайджана вновь актуализируется нерешаемая десятилетиями проблема сбора твердых бытовых отходов.
-
- 29 апрель 2024, 17:30
30 апреля в Баку и на Апшероне сохранится жаркая погода без осадков. Ветер юго-восточный, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха днем повысится до +25+30 градусов.
-
- 29 апрель 2024, 16:38
Милли Меджлис Азербайджана обвинил Европейский парламент в применении двойных стандартов в своей недавней резолюции, которая призывает Европейский союз прекратить сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, если не будут достигнуты значительные улучшения в области прав человека и освобождения политических заключенных.
-
- 29 апрель 2024, 15:23
Военнослужащий пограничных войск Азербайджана Вусал Исмайлов получил ранение ноги в результате взрыва мины.
Написать отзыв