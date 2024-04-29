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(9 часов назад)
Представительница Азербайджана впервые стала чемпионкой Европы по шахматам

Представительница Азербайджана впервые стала чемпионкой Европы по шахматам

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представительница Азербайджана впервые стала чемпионкой Европы по шахматам

Ульвия Фаталиева стала чемпионкой Европы по шахматам среди взрослых на проходящем в греческом Родосе первенстве континента.

В последнем 10-м туре она сегодня сыграла вничью  с Нино Бациашвили и набрав 8,5 очков, стала недосягаемой для соперниц.

Таким образом, впервые представитель Азербайджана стал чемпионом Европы по шахматам среди женщин.

27-летняя Фаталиева уже была бронзовым призером чемпионата Европы 2022 г. и серебрянным призером командного первенства континента 2023 г.

 

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