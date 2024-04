Полиция провела обыск и в квартире родителей Анара Мамедли (обновлено)

Сегодня был произведен обыск и в квартире родителей Анара Мамедли в Баку.

Об этом Turan сообщила сестра правозащитника Шафа Мамедли.

По ее словам, обыски на квартирах А.Мамедли и его родителей проводились параллельно.

«В квартире, где мы живем с родителями забрали старые документы. Якобы из кармана рубашки Анара «нашли» некие квитанции, которые также были «изъяты».

Забрали мой компьютер, мою флеш-карту.

После обыска на квартире Анара, я была там.

У него из квартиры унесли компьютер, телефон. И еще: мы полагаем, что они подложили и «изъяли» деньги. Там были оставлены резинки для связывания купюр», - сказала Ш.Мамедли.



* * *

2024-04-29 18:24

Завершился обыск на квартире правозащитника Анара Мамедли

Завершился обыск на квартире у правозащитника Анара Мамедли. Пока неизвестны результаты обыска.

Мамедли оказался без адвоката, потому что его защитника Эльчина Садыгова не допускают к делу.

Полиция мотивирует это тем, что Мамедли привлечен по делу Abzas Media, а Садыгов уже участвует в защите арестованной по этому делу журналистки Севиндж Вагифгызы.

К месту, где проходил обыск, полиция журналистов не допустила.

МВД не комментирует ситуацию. До сих пор не ясно в чем обвиняется Анар Мамедли.

* * *

В квартире Анара Мамедли начался обыск

В квартире у Анара Мамедли начался обыск.

* * *

МВД подтверждает задержание Анара Мамедли

Анар Мамедли задержан, ведется расследование, общественности будет предоставлена дополнительная информация, сообщил Turan сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланы.

* * *

Задержан Анар Мамедли

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня в Баку на улице в Теймура Алиева и увезен в неизвестном направлении. Об этом сообщили коллеги Мамедли.

ЦМВОД известен своими независимыми мониторингами выборов.

В 2013 году Мамедли был уже арестовал и осужден к тюремному заключению по обвинениям в совершении экономических преступлений. Он был признан политзаключенным. Мамедли был удостоен премии имени Вацлава Гавела.

Ранее проправительственная пресса называла его в числе представителей гражданского общества, кто «на западные деньги работает против Азербайджана».

