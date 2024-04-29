Задержан Анар Мамедли
Полиция провела обыск и в квартире родителей Анара Мамедли (обновлено)
Сегодня был произведен обыск и в квартире родителей Анара Мамедли в Баку.
Об этом Turan сообщила сестра правозащитника Шафа Мамедли.
По ее словам, обыски на квартирах А.Мамедли и его родителей проводились параллельно.
«В квартире, где мы живем с родителями забрали старые документы. Якобы из кармана рубашки Анара «нашли» некие квитанции, которые также были «изъяты».
Забрали мой компьютер, мою флеш-карту.
После обыска на квартире Анара, я была там.
У него из квартиры унесли компьютер, телефон. И еще: мы полагаем, что они подложили и «изъяли» деньги. Там были оставлены резинки для связывания купюр», - сказала Ш.Мамедли.
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2024-04-29 18:24
Завершился обыск на квартире правозащитника Анара Мамедли
Завершился обыск на квартире у правозащитника Анара Мамедли. Пока неизвестны результаты обыска.
Мамедли оказался без адвоката, потому что его защитника Эльчина Садыгова не допускают к делу.
Полиция мотивирует это тем, что Мамедли привлечен по делу Abzas Media, а Садыгов уже участвует в защите арестованной по этому делу журналистки Севиндж Вагифгызы.
К месту, где проходил обыск, полиция журналистов не допустила.
МВД не комментирует ситуацию. До сих пор не ясно в чем обвиняется Анар Мамедли.
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В квартире Анара Мамедли начался обыск
В квартире у Анара Мамедли начался обыск.
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МВД подтверждает задержание Анара Мамедли
Анар Мамедли задержан, ведется расследование, общественности будет предоставлена дополнительная информация, сообщил Turan сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланы.
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Задержан Анар Мамедли
Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан сегодня в Баку на улице в Теймура Алиева и увезен в неизвестном направлении. Об этом сообщили коллеги Мамедли.
ЦМВОД известен своими независимыми мониторингами выборов.
В 2013 году Мамедли был уже арестовал и осужден к тюремному заключению по обвинениям в совершении экономических преступлений. Он был признан политзаключенным. Мамедли был удостоен премии имени Вацлава Гавела.
Ранее проправительственная пресса называла его в числе представителей гражданского общества, кто «на западные деньги работает против Азербайджана».
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- Общество
- 29 апрель 2024 17:43
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Политика
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- 30 апрель 2024, 00:35
В частном доме, находящегося в политэмиграции активиста Абила Гафарова в поселке Шувелан вечером 29 апреля явились лица в штатском.
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- 29 апрель 2024, 23:15
Посольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с задержанием главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.
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- 29 апрель 2024, 19:58
На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном к 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ и установлено 35 пограничных столбов.
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- 29 апрель 2024, 17:35
Иса Гамбар выдвинут кандидатом на пост председателя партии «Мусават». Об этом Turan сообщили в партии.
1 отзыв
Ruslan
2024-04-29
Что ни день кого то ловят аресты обыски берут в заложники чтоб потом с западом торговаться позор нет слов мы и сами простые граждани как заложники в этой стране...