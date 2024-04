Anar Məmmədlinin atasının da evində axtarış aparılıb (yenilənib)

Bu gün həmçinin Anar Məmmədlinin atasının evində axtarış aparılıb. Anar Məmmədlinin bacısı Şəfa Məmmədli Amerikanın Səsinə deyib ki, qardaşının evində axtarış aparılan vaxt, paralel olaraq atasının evində də axtarış aparılıb.

“Atamın evindən köhnədən qalan sənədlər, guya Anarın köynəyinin cibindən qəbzlər, mənim komputerimi, fleş-kartımı götürüblər. Axtarışdan sonra Anarın evində də oldum. Onun komputerini, telefonunu aparıblar. Bir də biz hesab edirik ki, pul qoyublar. Anarın evində pulun bağlandığı iplər qalıb”, o qeyd edib.



2024-04-29 18:24

Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin mənzilində axtarış başa çatıb

Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin mənzilində axtarış başa çatıb. Axtarışın nəticələri hələlik məlum deyil.

Məmmədli vəkilsiz qalıb, çünki onu müdafiə edən Elçin Sadıqovun işə buraxılmasına icazə verilmir.

Polis bunu onunla əsaslandırır ki, Məmmədli “Abzas Media” işi üzrə cəlb edilib, Sadıqov isə bu iş üzrə həbs olunmuş jurnalist Sevinc Vagifqızının müdafiəsində iştirak edir.

Polis axtarışın aparıldığı yerə jurnalistləri buraxmayıb.

Daxili İşlər Nazirliyi vəziyyəti şərh etmir. Anar Məmmədlinin nədə ittiham olunduğu indiyədək məlum deyil.

Anar Məmmədlinin mənzilində axtarış başlanılıb

Daxili İşlər Nazirliyi Anar Məmmədlinin saxlanmasını təsdiqləyib

Anar Məmmədli saxlanılıb, araşdırma aparılır, ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Bu barədə Turana Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əmakdaşı İbrahim Əmiraslani bildirib.

Anar Məmmədli saxlanılıb

Bu gün Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli Bakıda Teymur Əliyev küçəsində saxlanılıb və naməlum istiqamətə aparılıb. Bu barədə Məmmədlinin həmkarları bildiriblər.

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi seçkilərin müstəqil monitorinqlərilə tanınır.

Daha öncə Məmmədli 2013-cü ildə iqtisadi cinayətlər törətmək ittihamı həbs edilib. O, siyasi məhbus kimi tanınıb. Məmmədli Vatslav Havel adına mükafata layiq görülüb.

Bundan əvvəl hökumətyönlü mətbuat "Qərbin puluyla Azərbaycana qarşı iş aparan" vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin arasında onun da adını çəkmişdi.

