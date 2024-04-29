В регионах необходимы заводы для переработки мусора

С наступлением жарких месяцев в сельских районах Азербайджана вновь актуализируется нерешаемая десятилетиями проблема сбора твердых бытовых отходов. Домашний мусор в селах население выбрасывает в урочище реки, под мосты, в лесу, с обрыва. Иногда, как в курортном селе Илису Гахского района, жители выбрасывают мусор в обрыв, начинающийся в конце частных дворов по северной стороне деревни. А жители южной стороны бросают домашние отходы, строительный мусор и навоз от животных у склона ближайшей горы. Под автомобильным мостом, вдоль дороги в лес - это тоже места мусорных свалок в Илису. Но если в дождливое и снежное время отходы размываются осадками, утилизируясь естественным способом, то под летним солнцем разлагающийся мусор становится местом сбора насекомых, грызунов и шакалов. К тому же летом в Илису число жителей увеличивается вдвое за счет туристов и отдыхающих.

Такая же неприглядная картина наблюдается в селе Бостанджи Хачмазского района и в других местах страны.

В последние три года районные исполнительные власти вместе с муниципалитетами устанавливают мусорные баки в селах и вывозят мусор на выделенные для этого полигоны. Но делается это не везде. В том же Илису контейнеры для мусора выставляются, а отходы вывозятся только в месяцы туристического сезона. В сентябре контейнеры уносят, и жители вновь вынуждены загрязнять природу.

Проблема сбора твердых отходов в сельских районах заботит сельчан, которые письменно и на встречах с районным руководством высказывают недовольство. На встрече жителей села Джалаир с главой исполнительной власти Гахского района Мусой Шекилиевым высказано требование обеспечить муниципалитет техникой для вывоза мусора.

Министерство экологии и природных ресурсов в последние два года развернуло пропагандистскую работу в учебных заведениях, для разъяснения школьникам и студентам обязанности населения по заботе о чистоте окружающей среды. В сайте министерства сообщается о проведении уроков на тему "Год солидарности для зеленого мира" в Азербайджанском университете кооперации, средней школе села Зяргава Губинского района, школе села Гуллар Балакянского района, центральной библиотеке города Габала и др.

Проблема медленно, но сдвигается с места. В селе Ашагы Сейфяли Шамкирского района бытовой мусор забирает из домов рабочий муниципалитета в выделенном для этого грузовике, объезжающим дома 6 дней в неделю.

По словам эксперта в муниципальной сфере Вюгара Тофигли сельские муниципалитеты не имеют финансовых и людских ресурсов для постоянной уборки мусора в селах. При годовом бюджете в 5 тысяч манат муниципалитеты решить проблему бытовых отходов не могут, - сообщил эксперт.

Тем не менее, полиция и министерство экологии выписывает муниципалитетам штрафы за незаконные мусорные свалки. В июне 2023 года МВД оштрафовало муниципалитеты в Баку и Шамахинском районе за незаконные свалки и сжигание мусора, - сообщала пресс-служба МВД.

Ответственность должны нести достаточно обеспеченные ресурсами органы местной исполнительной власти, имеющие в своем составе управления жилищно-коммунального хозяйства. А если ответственными названы муниципалитеты, и они штрафуются, тогда следует увеличить госфинансирование выборных органов власти. власти, - считает В.Тофигли.

Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова сообщила Turan о том, что министерство выполняет возложенную на него обязанность по контроле чистоты и защите окружающей среды, но выполнять очистку и заставлять население соблюдать санитарные правила должны местные органы власти и МВД.

Остается нерешенным вопрос конечной доставки и промышленной утилизации твердых отходов в сельских районах. На весь Азербайджан построен только один такой завод, в апшеронском поселке Балаханы. Введенный в строй в 2012 году Бакинский завод по утилизации твердых бытовых отходов за год перерабатывает свыше 500 тысяч тонн твердых отходов, вырабатывая 231,5 млн кВт/ч электроэнергии и обеспечивая электричеством в среднем 100 тысяч семей в течение года. На остальной территории страны отходы закапываются на больших мусорных полигонах вместо того, чтобы утилизировать и получать от мусора выгоду. В далеком 2012 году было заявлено о скором начале строительства такого завода в Гяндже, мощностью 150 тыс. тонн отходов в год, с участием французской фирмы Nef International, но воз и поныне там.

В пятой статье закона АР "Об отходах" (Tullantılar haqqında) на органы исполнительной власти и Министерство экологии возлагаются не уборка и последующая переработка бытового мусора, а организация отношений между субъектами, занимающимися уборкой, вывозом и переработкой мусора, и другие связанные с этим сферы - выделение территорий, оценка ущерба и наказание виновных.