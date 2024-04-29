На армяно-азербайджанской границе установлено уже 35 столбов
На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном к 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ и установлено 35 пограничных столбов.
Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Азербайджана Шахина Муставаева вечером в понедельник.
С аналогичным сообщением выступ и аппарат вице-премьера Армении Мгера Григоряна.
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