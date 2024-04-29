В центре Тбилиси прошли массовые акции протеста против предложенного закона "О прозрачности иностранного влияния", в просторечии известного как "российский закон". Решение парламента Грузии принять этот закон вызвало ожесточенные дебаты как внутри страны, так и на международном уровне, подчеркнув глубоко укоренившуюся напряженность по поводу направления внешней политики Грузии.

Законопроект, который обязывает организации, получающие иностранные средства, регистрироваться в качестве иностранных агентов, преодолел первое парламентское препятствие и готовится к окончательному чтению 17 мая. Критики утверждают, что закон имитирует российский закон об "иностранных агентах" 2012 года, который использовался для подавления инакомыслия и контроля над гражданским обществом.

Инициатива Грузии привела к обострению отношений с западными союзниками, в частности с Европейским союзом и Соединенными Штатами, которые выразили решительное несогласие с законом. Единственная заметная поддержка позиции грузинского правительства, по-видимому, исходит от России, что еще больше осложняет геополитическую ситуацию.

Несмотря на негативную реакцию международного сообщества и обещание президента Грузии Саломеи Зурабишвили наложить вето, правительство остается непоколебимым в своем стремлении принять закон. Это вызвало обеспокоенность по поводу курса Грузии на европейскую интеграцию и ее все более сложных отношений с Россией.

Протесты, однако, связаны не только с этим спорным законом. Натиг Джафарли, исполнительный секретарь партии "РЕАЛ", в интервью программе «Сложный вопрос» предполагает, что общественное несогласие также отражает более широкое недовольство политикой правящей партии "Грузинская мечта". Экономические проблемы, усугубленные притоком более 100 000 российских граждан после конфликта на Украине, привели к росту стоимости жизни, который протестующие связывают с более широкими социально-политическими проблемами.

Джафарли отмечает, что, хотя грузинское правительство официально выступает против российской оккупации и поддерживает Украину, существуют глубинные опасения по поводу экономического и политического сближения Грузии с Россией. Оппозиция обвиняет правительство в усилении пророссийских тенденций под влиянием Бидзины Иванишвили, влиятельного основателя "Грузинской мечты".

В ходе парламентских дебатов члены правящей партии утверждают, что закон является необходимой защитой от российского влияния, особенно в свете предстоящих парламентских выборов, которые позволят даже небольшим партиям получить значительный доступ к политической власти. Они опасаются, что без такого закона организации, поддерживаемые Россией, могут получить непропорциональное влияние.

По мере приближения окончательного голосования исход и последствия "российского закона" остаются неопределенными. Продолжающиеся протесты отражают критический момент для Грузии, когда она сталкивается со своей идентичностью, суверенитетом и будущей ориентацией между Россией и Западом.