Посольство США обеспокоено задержанием Анара Мамедли

Посольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с задержанием главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися арестами членов гражданского общества Азербайджана и более всего, нынешним задержанием Анара Мамедли.

Мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо арестованных.

Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана уважать права человека и фундаментальные свободы, включая право на свободу выражений», - сказано в ответе посольства на запрос азербайджанской службы «Голоса Америки».

Глава ЦМВОД Анар Мамедли были задержан днем 29 апреля по делу Abzas Media.