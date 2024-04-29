Посольство США обеспокоено задержанием Анара Мамедли
Посольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с задержанием главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.
«Мы крайне обеспокоены продолжающимися арестами членов гражданского общества Азербайджана и более всего, нынешним задержанием Анара Мамедли.
Мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо арестованных.
Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана уважать права человека и фундаментальные свободы, включая право на свободу выражений», - сказано в ответе посольства на запрос азербайджанской службы «Голоса Америки».
Глава ЦМВОД Анар Мамедли были задержан днем 29 апреля по делу Abzas Media.
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