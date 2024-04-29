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(9 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство США обеспокоено задержанием Анара Мамедли

Посольство США в Азербайджане выразило обеспокоенность в связи с задержанием главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися  арестами членов гражданского общества Азербайджана и более всего, нынешним задержанием Анара Мамедли. 

Мы призываем правительство Азербайджана немедленно  освободить всех несправедливо арестованных. 

Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана уважать  права человека и фундаментальные свободы, включая право на свободу выражений», - сказано в ответе посольства на запрос азербайджанской службы «Голоса Америки».

Глава ЦМВОД Анар Мамедли были задержан днем 29 апреля по делу Abzas Media.

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