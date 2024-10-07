Потеплеет
8 октября в столице будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +28°. Влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.
По регионам страны осадки пройдут в горных местностях. Ночью и утром туман. Ветер западный, порывистый. В низменности днем воздух прогреется до +25+30°. В горах днем будет +13+18°.
Общество
-
- 8 октябрь 2024, 15:15
В Азербайджане продолжается обсуждение вопросов, поднятых в ходе визита директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в Баку 2-3 октября.
-
- 7 октябрь 2024, 17:51
Лидирующий оператор связи продолжает предлагать своим абонентам новейшие технологии Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, представляет новое поколение смартфонов iPhone. Начиная с 4 октября смартфоны линейки iPhone 16 можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive.
-
- 7 октябрь 2024, 15:50
Информация о взрыве в котельной на улице 8-ая Поперечная поступила в TƏBIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) поступило 7 октября около 13.50.
-
5 октября 43 депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратились к министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
Написать отзыв