  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny25.10 C
  • Вторник, 8 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
Потеплеет

Потеплеет

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Потеплеет

8 октября в столице будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +28°. Влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.

По регионам страны осадки пройдут в горных местностях. Ночью и утром туман. Ветер западный, порывистый. В низменности днем воздух прогреется до +25+30°.  В горах днем будет +13+18°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей