8 октября в столице будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +28°. Влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.

По регионам страны осадки пройдут в горных местностях. Ночью и утром туман. Ветер западный, порывистый. В низменности днем воздух прогреется до +25+30°. В горах днем будет +13+18°.