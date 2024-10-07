Из Сирии и Ирака репатриированы 8 граждан Азербайджана

Из Сирии и Ирака репатриированы 8 граждан Азербайджана

В результате мер предпринятых правительством Азербайджана, 18 сентября были репатриированы 6 граждан страны из Сирии, и еще двое 7 октября из Ирака, сообщил в понедельник азербайджанский МИД.

Перед репатриацией было установлено местонахождение и гражданство этих лиц.

Далее в Турцию и Ирак были направлены представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию. Было проведено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.

Дипломатические представительства Азербайджана в Ираке и Турции выдали репатриантам проездные документы, после они в сопровождении прибыли в Баку.

Предусмотрены соответствующие меры для социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран, сказано в заключение пресс-релиза МИД.

В сообщении не уточняется пол и возраст репатриантов.