Из Сирии и Ирака репатриированы 8 граждан Азербайджана
Из Сирии и Ирака репатриированы 8 граждан Азербайджана
В результате мер предпринятых правительством Азербайджана, 18 сентября были репатриированы 6 граждан страны из Сирии, и еще двое 7 октября из Ирака, сообщил в понедельник азербайджанский МИД.
Перед репатриацией было установлено местонахождение и гражданство этих лиц.
Далее в Турцию и Ирак были направлены представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию. Было проведено предварительное медико-психологическое обследование репатриантов.
Дипломатические представительства Азербайджана в Ираке и Турции выдали репатриантам проездные документы, после они в сопровождении прибыли в Баку.
Предусмотрены соответствующие меры для социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.
Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран, сказано в заключение пресс-релиза МИД.
В сообщении не уточняется пол и возраст репатриантов.
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