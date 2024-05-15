Похоронен азербайджанский мученик Первой Карабахской войны

Сабир Ислам оглу Мустафаев, мученик Первой Карабахской войны, личность которого была недавно установлена, был похоронен на Аллее мучеников в селе Амирджан Сураханского района Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на похоронах присутствовали члены семьи, близкие, сотрудники Министерства обороны, ветераны, руководство района и представители общественности. На торжественной церемонии была отдана дань уважения самопожертвованию Мустафаева и его служению своей стране.

Траурная процессия прошла под звуки Государственного гимна Азербайджанской Республики, сопровождавшимися ружейными залпами. Присутствующие скандировали трогательный лозунг "Шехиды не умирают, Родина неделима", вознося молитвы за упокой души Мустафаева. После церемонии трехцветный флаг Азербайджана, развевавшийся над гробом Мустафаева, был передан его племяннику Эльшаду Мустафаеву.

Родившийся 16 марта 1963 года в селе Амирджан Сураханского района, Мустафаев в 1991 году вступил в батальон имени Шихова, чтобы защищать свою родину, участвуя в многочисленных боях. Он трагически погиб 26 января 1992 года во время ожесточенных боев за деревню Дашалты.