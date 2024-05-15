В четверг в столице возможны осадки

В четверг в столице возможны осадки

16 мая в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, в первой половине дня пройдет дождь с грозой. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +10+13°, днем +15+20°.

По районам страны также пройдут дожди, местами интенсивные с грозой и градом, ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью +10+14°, днем +15+20°. В горах ночью +3+8°, ночью +8+13°.