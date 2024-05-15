В четверг в столице возможны осадки
В четверг в столице возможны осадки
16 мая в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, в первой половине дня пройдет дождь с грозой. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +10+13°, днем +15+20°.
По районам страны также пройдут дожди, местами интенсивные с грозой и градом, ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +10+14°, днем +15+20°. В горах ночью +3+8°, ночью +8+13°.
Общество
-
- 16 май 2024, 00:12
В 23:25 в среду поступил сигнал о сильном пожаре в магазине на просректе «Азадлыг», сообщает МЧС.
-
- 15 май 2024, 15:49
В то время как Баку готовится принять у себя 29 ноября Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), активизируются дискуссии о возможном проведении парламентских выборов, первоначально намеченных на осень. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов неоднократно намекал на то, что выборы могут быть перенесены в связи со значительным международным событием.
-
- 15 май 2024, 15:09
Сабир Ислам оглу Мустафаев, мученик Первой Карабахской войны, личность которого была недавно установлена, был похоронен на Аллее мучеников в селе Амирджан Сураханского района Баку.
-
- 15 май 2024, 10:42
Bakcell запускает новый продукт - пакет оптоволоконного интернета «F1 Star», превосходящий по скорости все остальные в Азербайджане. Компания Bakcell, предлагающая уникальную скорость интернета под лозунгом "самый быстрая мобильная связь в стране", теперь привносит инновации в дома Азербайджана. Продукт включает в себя mesh Wi-Fi-маршрутизаторы, обеспечивающие одинаковую скорость в каждом уголке дома, независимо от площади или этажа.
Написать отзыв