Пожар на НПЗ имени Гейдара Алиева
Пожар на НПЗ имени Гейдара Алиева
На нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку возник пожар, сообщило МЧС Азербайджана. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении ведомства.
Другие подробности не сообщается.
По информации из социальных сетей пожар произошел на НПЗ имени Гейдара Алиева, являющемся одним из двух крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.
Судя по видео кадрам из соцсетей, пожар случился на производственном участке завода.
По последней информации МЧС, огонь был потушен пожарными с недопущением расширения пожара.
Общество
-
- 22 октябрь 2024, 16:35
В затопленном тоннеле в Сабунчинском районе на территории, известном как «Сабунчинский переход» обнаружен еще один погибший.
-
- 22 октябрь 2024, 14:49
Неделя инноваций проводится в UNEC при главном партнерстве компании "Bakcell" - лидера инноваций и скорости. В первый день мероприятия представители Bakcell приняли участие в панельных дискуссиях на тему "Глобальные тенденции в сфере телекоммуникаций: инновационные продукты и решения Bakcell" и "Оставаться актуальными перед лицом больших перемен в меняющемся мире".
-
- 22 октябрь 2024, 13:30
В среду в Баку и на Апшероне будет пасмурно. Утром в ряде мест пройдут дожди. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
-
- 22 октябрь 2024, 11:44
В результате ливневых дождей произошло обрушение двухэтажного частного дома старой постройки по улице Абдулла Шаига 156 в Ясамальском районе Баку. Спасатели МЧС вызволили из-под завалов и эвакуировали К.Нуриеву 1957. г.р., говорится в сообщении МЧС.
Написать отзыв