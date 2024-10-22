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(5 часов назад)
Пожар на  НПЗ имени Гейдара Алиева

Пожар на  НПЗ имени Гейдара Алиева

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пожар на  НПЗ имени Гейдара Алиева

На нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку возник пожар, сообщило МЧС Азербайджана. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности не сообщается.

По информации из социальных сетей пожар произошел на НПЗ имени Гейдара Алиева, являющемся одним из двух крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Судя по видео кадрам из соцсетей, пожар случился на производственном участке завода.

По последней информации МЧС, огонь был потушен пожарными с недопущением расширения пожара.

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