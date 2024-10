Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda yanğın

Bakının Nizami rayonundakı neft emalı zavodunda yanğın baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirib. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə göndərilib, əlavə informasiya məlumat veriləcək, nazirliyin məlumatında deyilir.

Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

Sosial şəbəkələrdəki məlumata görə, yanğın ölkənin iki iri neft emalı müəssisəsindən birində, Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda baş verib.

Sosial şəbəkələrdə yayılan videodan göünür ki, yanğın zavodun istehsalat sahəsində baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son məlumatına görə, alov yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb, yanğının genişləndirilməsinin qarşısı alınıb.

