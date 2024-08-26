О правах жителей острова Бонайре

22 августа в Азербайджане прошла международная конференция «Путь самоопределения острова Бонайре на Генеральной Ассамблее ООН через Баку», организованная Бакинской инициативной группой и Движением за права человека и перемены на острове Бонайре. После обсуждений по итогам конференции была принята декларация. В документе подчеркивается, что основные права и свободы народа Бонайре, который продолжает существовать в «колониальных условиях», должны быть обеспечены в соответствии с требованиями Устава Организации Объединенных Наций (ООН), а международное сообщество должно обратить внимание на проблемы проживающих на этой территории.

Участники мероприятия из Бонайре также заявили, что их ценности не уважаются. Более того, был подписан меморандум между Бакинской инициативной группой и политическими организациями из Бонайре.

Бонайре — территориальное образование Нидерландов. Остров, расположенный в 90 км к северу от побережья Венесуэлы в Карибском море, занимает площадь 288 км². По данным статистики 2023 года, на острове проживает 24 000 человек, официальными языками являются голландский и папьяменто. Европейцы впервые прибыли на эту территорию в конце XV века, а голландцы заняли ее в 1633 году.

Ранее в Азербайджане проводились оборонительные мероприятия в отношении Новой Каледонии, которая находится под контролем Франции, где также были вынесены на повестку дня вопросы свобод. Французские чиновники пришли к выводу, что многие пользователи социальных сетей из Азербайджана вмешивались в эти вопросы во время протестов и беспорядков в Новой Каледонии в этом году. Было даже выявлено, что некоторые из них имели связи с правящей партией «Новый Азербайджан» (YAP), хотя YAP это отрицала.

Французское правительство планировало принять закон, позволяющий лицам, поселившимся в Новой Каледонии в течение последних 10 лет, участвовать в местных выборах, что вызвало протесты местного населения.

С другой стороны, в последние годы Азербайджан в основном обвиняет западные страны во вмешательстве в свои внутренние дела. Так можно ли считать проведение подобных мероприятий в Баку вмешательством во внутренние дела этих стран?

Конференция, состоявшаяся в Баку 22 августа, была представлена ​​читателям некоторыми проправительственными СМИ под заголовком «Те, кто искал убежища в Баку от голландского гнета».

Фазаиль Агамалы, член парламента и председатель проправительственной Партии Отечества, сообщил агентству Turan, что в Новой Каледонии и на Бонайре начался новый этап борьбы против уродливых форм колониализма: «Этот этап — этап борьбы за независимость, свободу и суверенитет. Я полностью уверен, что этот процесс увенчается успехом».

По словам Агамалы, глобальную кампанию по ликвидации уродливых форм современного колониализма возглавляют Азербайджан и его президент: «Несколько месяцев назад Ильхам Алиев поднял вопрос о колониальной системе Франции с важных трибун. Весьма значимые мероприятия, проводимые в Азербайджане в этом направлении, сделали этот вопрос актуальным в мировом масштабе. Сегодня Азербайджан находится на переднем крае борьбы с современным колониализмом».

Он считает, что это также свидетельствует о том, что азербайджанское государство придает большое значение общечеловеческим ценностям: «Этим Азербайджан вносит вклад в защиту прав и свобод человека. Президент Азербайджана не только выступает гарантом мира в регионе, но и прилагает большие усилия для расширения тюркского мира. В то же время он вместе со своей страной возглавляет борьбу с практиками, которые затмевают мировые ценности и подавляют права человека».

Пока не удалось получить ответ от официальных органов Нидерландов на эти комментарии. Однако глава Института политического управления Азер Гасымлы сообщил Радио Свобода, что права людей, проживающих в Новой Каледонии и Бонайре, защищены лучше, чем права азербайджанского народа: «Там население живет лучше, чем в Азербайджане. Это можно сравнить статистически. Их социальная и гуманитарная ситуация намного лучше».

По его словам, правительство, которое серьезно нарушает права человека в своей стране, не может говорить о свободах в другой стране.

Гасымлы считает, что с точки зрения национальных интересов Азербайджана эти события крайне ошибочны и бессмысленны: «Это стало игрушкой в ​​руках правительства, призванной представить себя как более сильного внутри страны и как глобального игрока. Все это является манипуляцией и служит подрыву прав человека, демократии и мирового порядка, играя на руку авторитарным силам, которые хотят нарушить мировой порядок».

Политический обозреватель добавил, что отношения Азербайджана с Францией и Нидерландами в настоящее время не очень хорошие: «Поэтому складывается впечатление, что они хотят наказать их через проблемы Новой Каледонии и Бонайре. Но у Азербайджана нет для этого ресурсов».