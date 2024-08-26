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(1 час назад)
«Мусават» считает странной гибель Насимана Ягублу в ДТП

«Мусават» считает странной гибель Насимана Ягублу в ДТП

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Мусават» считает странной гибель Насимана Ягублу в ДТП

Партия «Мусават» считает странными обстоятельства гибели кандидата в депутаты от этой организации Насимана Ягублу.

Об этом Turan заявил зампред «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

«Это загадочная гибель. Ибо почему должно было случиться происшествие на "ровной дороге"? Насиман бек с юности водил машину. Второй, вопрос в том, что он слишком поздно был доставлен в больницу», - сказал Гаджибейли.

По его словам, от места аварии до больницы  в Физулинском районе всего полчаса пути, а Ягублу доставили в  медучреждение спустя 1 час 20 минут после ДТП.

Поэтому, продолжил он, «очень важно обстоятельное расследование причин смерти».

«Насиман Ягублу был кандидатом в депутаты. Несомненно, он набрал бы  на выборах много голосов. В его смерти могли быть заинтересованные лица», - сказал Гаджибейли.

Получить комментарии в связи с заявлением Гаджибейли не удалось.

 

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