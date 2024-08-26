«Мусават» считает странной гибель Насимана Ягублу в ДТП
«Мусават» считает странной гибель Насимана Ягублу в ДТП
Партия «Мусават» считает странными обстоятельства гибели кандидата в депутаты от этой организации Насимана Ягублу.
Об этом Turan заявил зампред «Мусават» Мустафа Гаджибейли.
«Это загадочная гибель. Ибо почему должно было случиться происшествие на "ровной дороге"? Насиман бек с юности водил машину. Второй, вопрос в том, что он слишком поздно был доставлен в больницу», - сказал Гаджибейли.
По его словам, от места аварии до больницы в Физулинском районе всего полчаса пути, а Ягублу доставили в медучреждение спустя 1 час 20 минут после ДТП.
Поэтому, продолжил он, «очень важно обстоятельное расследование причин смерти».
«Насиман Ягублу был кандидатом в депутаты. Несомненно, он набрал бы на выборах много голосов. В его смерти могли быть заинтересованные лица», - сказал Гаджибейли.
Получить комментарии в связи с заявлением Гаджибейли не удалось.
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