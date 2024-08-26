Синоптики предупредили об усилении ветра в ближайшие дни

Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана предупредила об ожидаемом сильном ветре в ряде регионов страны 27-30 августа.

В частности, синоптики объявили «желтый» - второй уровень опасности в связи с усилением ветра в Нахчыване, Мингячевире, Самухе, Шамкире, Дашкесане, Гейгеле, Сабирабаде, Ширване, Нефтчале, Сальяне, Гаджикабуле, Гобустане, Хызы, Сиязани, Шабране, Хачмазе. В этих регионах с перерывами будет дуть восточный ветер, сила которого будет достигать 13.9-20.7 м/с.

В Ордубаде, Джульфе, Геранбое, Нафталане, Гяндже объявлен – «оранжевый», то есть «опасный» уровень. В этих регионах ветер будет усиливаться до 20.8-28.4 м/с.