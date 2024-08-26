В результате голодовки парализованный активист потерял в весе 20 кг.
В результате голодовки парализованный активист потерял в весе 20 кг.
Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 инвалид первой группы, общественный активист Фамиль Халилов 12-е сутки продолжает голодовку. Он протестует против «незаконного ареста».
Сегодня в СИЗО с ним встретился адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, для ухода за Халиловым выделили 1 социального работника. В результате голодовки Халилов потерял 20 кг. веса (при поступлении в СИЗО Халилов весил 116 кг.), сообщил Байрамов агентству Turan.
По словам адвоката, Халилов в настоящее время принимает только воду и обезболивающие лекарства.
При этом врачи, продолжил адвокат, отмечают, что употребление обезболивающих лекарств без приема пищи, могут привести к серьезным негативным последствиям для здоровья активиста.
Супруга активиста Кичикханум Халилова также сегодня встретилась с ним.
По ее словам, несмотря на уговоры семьи Халилов отказывается прекращать голодовку.
«Сегодня я ему отнесла жидкое блюдо. Однако он отказался кушать. Несмотря на мои мольбы, он сказал, что продолжит голодовку до конца. Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось», - рассказала Халилова.
Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием его освобождения.
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