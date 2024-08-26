Вышла в свет новая книга Джамиля Гасанлы о советской-китайской борьбе за Восточный Туркестан

Вышла в свет новая книга Джамиля Гасанлы о советской-китайской борьбе за Восточный Туркестан

Вышла в свет книга доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института исторических исследований Лондонского университета Джамиля Гасанли «Китайско-Советская война за «Золотое яблоко» («Кызыл алма» - согласно тюркской мифологии, утопия и идеалы, к которым должны стремиться тюрки, примеч. Turan): Восточный Туркестан. 1930 1950».

Монография на азербайджанском языке отпечатана в Азербайджане издательством “Altun Kitab”.

Книга охватывает период истории Восточного Туркестана 30-50-х годов ХХ века, насыщенного политической борьбой.

«В книге отражены тайны беспощадного конфликта между Советским Союзом и националистическим и коммунистическим Китаем вокруг Восточного Туркестана. Эта книга является завершением моей исторической серии о советской политике, охватывающей обширную географию вдоль южных границ СССР, от Турецких проливов до Божьих гор (Тянь-Шань). Эта цепь проходит через Турцию-Иран-Западный Китай (Восточный Туркестан)», - сказал Гасанлы агентству Turan.

Автор сравнивает националистическую политику Чан Кайши в Восточном Туркестане с колониалистской политикой Сталина.

«Я исследовал чрезвычайно редкие документы Британского национального архива, связанные с борьбой за свободу и независимость угнетенного уйгурского народа наряду с казахами, киргизами, узбеками, татарами и другие мусульманскими народами", - отметил историк.

Гасанлы также использовали открытые в 2019-2021 годах для доступа ряд документов Архива внешней политики Турции, а также архива премьер-министра.

В книге рассмотрены освободительная борьба мусульман Восточного Туркестана в 1931-1934 годах - создание Восточно-Туркестанской Исламской республики и революция, приведшая к созданию Восточно-Туркестанской Революционной республики (1944—1949).

«К сожалению, как и в Южном Азербайджане, Сталин использовал революцию в Восточном Туркестане как средство давления на националистический Китай (Чжан Кайши), а затем продал желания, мечты и надежды уйгуров (казахов, узбеков, киргизов и др. мусульман) коммунистическому Китаю и заявил, что создание второго мусульманского государства на Среднем Востоке после Пакистан (1947 год), может поставить под угрозу интересы Советского союза и Китая», — отметил историк.

По его словам, книга посвящена памяти трех выдающихся личностей, сыгравших важную роль в национальной борьбе Восточного Туркестана - Масуда Сабри Байкоза, Мухаммада Эмина Бугры и Исы Юсуфа Алптекина.

«В книге рассказывается интересная история жизни первого главы правительства «Гульчи» (Восточно-Туркестанской Революционной республики ) узбека Али Хана Торе, национального героя казахов, алтайского орла Османа Батура, и десятков, сотен, тысяч других героев. Подобно тому, как Сейид Джафар Пешавари (лидер Демократического правительства Южного Азербайджана) был устранен в автокатастрофе в 1947 году, Сталин собрал лидеров Восточного Туркестана, в том числе Ахмаджана Касими, в одном советском самолете, который взорвался при загадочных обстоятельствах в небе Иркутска (в августе 1949 года) накануне победы китайских коммунистов", - сказал Гасанлы.