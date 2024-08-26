Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана сократился на 7,1% по объему и на 4,0% по стоимости с января по июль 2024 года

Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана сократился на 7,1% по объему и на 4,0% по стоимости с января по июль 2024 года

Экспорт овощей и фруктов из Азербайджана сократился на 7,1% в физическом выражении и на 4,0% в стоимостном выражении за первые семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено значительным падением экспорта основных товаров, таких как картофель, яблоки и фундук.

Наибольшее падение наблюдалось в экспорте картофеля: за период с января по июль 2024 года он сократился на 32,1% по объему и на 33,9% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспорт яблок также сократился на 5,7% по объему.

С другой стороны, экспорт хурмы показал хорошие результаты, увеличившись за тот же период на 74,5% по объему и на 88,3% по стоимости.

Экспорт граната, важнейшего экспортного продукта, резко сократился на 41,1% по объему, а экспортная выручка упала в 2,4 раза. Средняя цена за тонну граната упала на 31,3% с $1301,7 до $893,7 за первые семь месяцев 2024 года, что привело к значительному сокращению общего экспортного дохода.

Экспорт фундука также резко сократился, упав на 31,5% по объему и на 15,2% по стоимости за первые семь месяцев 2024 года. За последние пять лет экспорт фундука сократился на 32,8% по объему, а выручка от экспорта снизилась на 24,2% — с 72,0 млн долларов США в 2019 году до 54,5 млн долларов США в 2024 году.

Экспорт томатов показал скромный рост, увеличившись на 4,5% по объему и на 12,3% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако доходы экспортеров томатов снизились за последние четыре года. За первые семь месяцев 2020 года экспорт томатов оценивался в 166,5 млн долларов США, но к тому же периоду 2024 года этот показатель упал до 139,5 млн долларов США — на 27 млн ​​долларов США меньше.

Между тем импорт овощей и фруктов в Азербайджан вырос на 18,2% в физическом выражении и на 31,6% в стоимостном выражении за период с января по июль 2024 года, что подчеркивает растущий торговый дефицит в этом секторе.