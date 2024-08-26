  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear25.30 C
  • Среда, 28 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию

Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 27 августа совершит визит в Турцию.

Как сообщает МИД Турции, в ходе визита Байрамова руководители внешнеполитических ведомств  двух стран обсудят вопросы  азербайджано-турецких отношений, проведут обмен мнениями о текущих региональных и международных событиях.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей