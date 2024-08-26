Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию
Джейхун Байрамов совершит визит в Турцию
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 27 августа совершит визит в Турцию.
Как сообщает МИД Турции, в ходе визита Байрамова руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудят вопросы азербайджано-турецких отношений, проведут обмен мнениями о текущих региональных и международных событиях.
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