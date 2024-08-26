Что принесет Азербайджану союз с Узбекистаном?

23 августа в Ташкенте в присутствии президента Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был подписан союзнический документ между Азербайджаном и Узбекистаном.

Помимо соглашения о союзнических отношениях между двумя государствами, подписано 12 документов на уровне правительств. Среди подписанных документов важное место занимают «План практических действий («Дорожная карта») на 2024-2025 годы по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан», который предусматривает углубление экономического сотрудничества, а также «Соглашение об основных условиях между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и «Узбекнефтегазом».

Для увеличения взаимных инвестиций Азербайджан и Узбекистан могут увеличить объем создаваемого ими Инвестиционного фонда с $500 млн до $1 млрд. В Ташкенте открылся офис Азербайджано-узбекской инвестиционной компании.

В последние годы наблюдается стремительный рост азербайджанских инвестиций в Узбекистан. Так, в 2021 году объем прямых инвестиций из Азербайджана в экономику Узбекистана составил 8,6 млн долларов США, в 2022 году — 23,9 млн долларов США, а в 2023 году — 23,2 млн долларов США. В первом квартале текущего года объем инвестиций достиг 15,4 млн долларов США.

За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился в три раза. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 178 млн 771 тыс. долларов США. В том числе экспорт составил 47 млн ​​115,58 тыс. долларов США, импорт – 131 млн 656,15 тыс. долларов США. За первые семь месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился до 118 млн 281,19 тыс. долларов США. В том числе экспорт составил 18 млн 604,47 тыс. долларов США, импорт – 99 млн 676,72 тыс. долларов США.

Экономист Зохраб Исмаил рассуждает о перспективах союзнических отношений двух государств в программе «Сложный вопрос».

Он охарактеризовал Узбекистан как быстро развивающуюся страну Центральной Азии. По его словам, благодаря реформам, проводимым в последние годы, в стране наблюдается стабильный экономический рост — не менее 5% в год.

По словам эксперта, строительный бум в Узбекистане, в отличие от Азербайджана, распространяется не только на столицу Ташкент, но и на другие города: Самарканд, Андижан и др. Кроме того, в стране реализуются инфраструктурные проекты, такие как строительство железных дорог и автомагистралей.

Исмаил отметил, что в отличие от Азербайджана, Узбекистан сохранил свой производственный сектор, особенно в автомобильной промышленности.

«По этим причинам интерес Азербайджана к Узбекистану понятен», — сказал экономист, добавив, что Узбекистан также проявляет интерес к Азербайджану. Например, в 2021 году экспорт Узбекистана в Азербайджан составил всего 73 млн долларов США, но к 2023 году он удвоился и составил 144 млн долларов США. Естественно, Азербайджан также увеличил экспорт в Узбекистан за этот период — с 42 млн долларов США до 100 млн долларов США.

Исмаил предполагает, что в перспективе товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном может существенно возрасти, поскольку «Срединный коридор» проходит по территориям обеих стран.