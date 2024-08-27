Азербайджан только осложняет свое положение в Совете Европы - президент ПАСЕ

Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос отреагировал на заявление МИД Азербайджана, что некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) объявлены персонами нон грата в Азербайджане.

"Это более чем прискорбный сигнал, который только осложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены взяли на себя обязательство соблюдать стандарты демократии: внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может привести только к обратному результату", - написал он в своем аккаунте на платформе X.

*Напомним, что наканун пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщил, что депутаты, голосовашие в январе 2024 года за лишение азербайджанской делегации права голоса в ПАСЕ, не будут допущены в Азербайджан.

Причиной такого решения депутатов ПАСЕ стало систематическое нарушение Азербайджаном своих обязательств , как члена Совета Европы.