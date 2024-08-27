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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан только осложняет свое положение в Совете Европы - президент ПАСЕ

Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос отреагировал на заявление МИД Азербайджана, что некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) объявлены персонами нон грата в Азербайджане.

"Это более чем прискорбный сигнал, который только осложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены взяли на себя обязательство соблюдать стандарты демократии: внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может привести только к обратному результату", - написал он в своем аккаунте на платформе X.

*Напомним, что наканун пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщил, что депутаты, голосовашие в январе 2024 года за лишение азербайджанской делегации права голоса в ПАСЕ, не будут допущены в Азербайджан.

Причиной такого решения депутатов ПАСЕ стало систематическое нарушение Азербайджаном своих обязательств , как члена Совета Европы.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-08-27

    Парадоксальные вещи происходят в стране власть уже который год ведет охоту на оппозицию в сми Азербайджана никто за оппозицию себя не рвет никто за них и слово не скажет как Дурова поймали все началось поймали Дурова почему зачем Запад такой плохой итд а про оппоэиционеров никто не вспомнит до лампочки за решеткой сидят Азербайджанцы которые говорили правду не боялись эту систему тирании для меня лично эта власть Иблиса со своими слугами которые служат ему для них гражданин человек это никто пустое место если они боялись Аллаха так не поступали бы...

    Cavab ver

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