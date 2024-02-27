Праздник Новруз начался...

Каждый прошедший день приближает нас ко времени, когда после праздника Хыдыр Наби (1) будут отмечаться среды, являющиеся важной частью праздника Новруз.

История этого праздника...

В проведении праздника Новруз дают о себе знать зороастрийские традиции азербайджанцев. Зороастризм связан с именем пророка Спитамы Заратустры (Зардушта, Зороастра) и сложился как монотеистизм в I тысячелетии до нашей эры (в VII-VI вв. до н.э.).

Ученые до сих пор не могут точно установить место рождения пророка Заратустры, но большинство считает, что он пришел в этот мир в период VI-V вв. до н.э. на территории современного Иранского Азербайджана.

Чему учит Заратустра?

Будучи монотеистической религией, зороастризм, как и Ислам, предписывает ежедневное пятикратное чтение молитв, утверждает существование Рая, Ада, прохождение людей через Мост Чинвад над адской пропастью (в Исламе это Сират – волосной мост над адом) в Судный день, когда будет установлено праведником или грешником является человек.

Этот праздник отмечается и в наши дни

Несмотря на то, что с того времени прошли тысячелетия, нынешние азербайджанцы и сегодня отмечают Весеннее равноденствие и Новый год как праздник, как это делали их далекие предки.

Ряд народов нашего ареала, в силу некоторых факторов, праздник Новруз не отмечают. Основная причина состоит в том, что в разные периоды и при различных режимах, в том числе и при советской власти, он был под запретом. Но азербайджанский народ отстоял свой праздник и до сих пор не только справляет его, но и делает это все более торжественно.

После восстановления Азербайджаном национальной и государственной независимости в 90-х годах XX века Новруз был объявлен официальным государственным праздником, а праздничные дни – объявлены нерабочими.

В Азербайджане праздничный костер, символизирующий начало Нового года и празднования Новруза, зажигает Президент Республики в Ичяришяхяре ( в Крепости) возле Девичьей башни.

Праздник национального самосознания

Необходимо также отметить, что для азербайджанцев праздник Новруз является не просто историческим фактом обновления времяисчисления, он, по сути, представляет собой проявление национальной идентичности.

Среды, отмечающиеся до Нового года

До наступления Нового года последовательно справляются 4 праздничных çərşənbə (чяршянбя) – среды. Их начинают отмечать по вторникам вечером (Çərşənbə axşamı), как бы предваряя, встречая праздник. Так, 27 февраля первой в этом году отмечается Водная среда, которую также именуют Начальной средой или Водным Новрузом. В этот день до рассвета все идут к источникам воды, умываются и обрызгивают друг друга водой. По народному поверью, у прошедших через этот обряд «обновленной воды» вода на целый год смывает всю хворь.

Во вторую среду 5 марта будет отмечаться как Огненная среда или, как его называют в народе, Хябярчи (Вестник), Ускю (Древняя), Адлы (Именная) чяршянбя. По традиции, в этот день разжигают костер, и перепрыгивают через него, говоря «Пусть мои несчастья, мои неудачи все горят в огне»: считается, что пламя очистит вас от всего этого, от всех недугов.

На 12 марта приходится третья – Ветреная среда, или Сеющая Ветер Среда, как ее называют в народе: считается. что пробудившийся в этоу среду ветер приводит в движение оживших воду и огонь. Обряд Йел баба (Дедушка Ветер) связан с верой наших далеких предков в бога ветра.

Наконец, 19 марта будет отмечаться Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда: она связана с мифическими верованиями в воскресение, пробуждение, оживление земли.

По обычаю, в Завершающую среду также разжигают костры, готовят плов, сямяни (проращённые в тарелке пшеничные зерна), наряжают хонча (поднос с праздничными сладостями), подслушивают у дверей в надежде услышать добрые предзнаменования, зажигают свечи, гадают, поздравляют друг друга с праздником и т.п.

Согласно поверью, к наступлению Земной среды почва становится готовой к посеву и в нее уже можно вносить семена. Земная среда меняет лик земли, у людей появляется больше сил для преодоления недорода, недостатка, трудностей и лишений.

Венцом праздника Новруз станет день весеннего равноденствия, которое наступит 20 марта. Он отмечается всенародными гуляниями и пиршествами.

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1. Праздник Хыдыр Наби как вестник прихода весны отмечают в Азербайджане. Хыдыр Наби — традиционный праздник, связанный с именем пророка Хыдыр Наби, отмечается до начала наступления предпраздничных сред (чяршянбяляр) Новруз байрамы. Он отмечается в период с 12 по 20 февраля, в день, когда полнолуние приходится на пятницу. Считается, что это праздник добра и исполнения желаний. Для женщин наступает особая череда уборки своих жилищ и приготовления блюда говуд (обжаренная ячменная мука, смешанная с тутовым соком, сахарным сиропом), которое раздается друзьям, родственникам, соседям и нуждающимся. Молодежь устраивает праздничное веселье: парни и девушки поют, танцуют, принимают участие в различных играх. Главное в эти дни — загадывать правильные желания. После праздника Хыдыр Наби следует так называемый "ложный, но оповещающий" среда (чяршянбя), как вестник скорого прихода весны.