Мать арестованного в Иране студента обращается к Ильхаму Алиеву

Диляра Аскерова, мать азербайджанского студента Фарида Сафарли, арестованного в Иране, обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

В обращении, опубликованном на Facebook, Диляра Аскерова отмечает, что Фарид уже год сидит в иранской тюрьме по ложному обвинению в попытке шпионажа.

У него возникли серьезные проблемы со здоровьем: "Уже 5-6 месяцев у него по нескольку раз в день происходят неврологические припадки, сводит челюсть и стали выпадать зубы. Несмотря на неоднократные обращения, матери ни разу не позволили поговорить с сыном. Я очень переживаю за его дальнейшую судьбу. Как врач я знаю, что это оставить серьезный след на его здоровье и потребуется много лет для реабилитации".

Диляра Аскерова просит Ильхама Алиева помочь освободить Фарида Сафарли и вернуть его в Азербайджан.

Напомним, что в феврале прошлого года студент Йенского университета в Германии Фарид Сафарли февраля отправился в Иран для встречи со своей девушкой, которая училась вместе с ним и пропал.

Получить информацию о судьбе Фарида Сафарли долгое время не удавалось. О том, что он арестован по обвинению в шпионаже в Иране, стало известно только 1 июня. Позже предъявленное ему обвинение было заменено на "намерение совершить шпионаж". Суд приговорил Фарида Сафарли к 2 годам лишения свободы.

Никаких доказательств следствие не представило. Фарид Сафарли заявил в суде, что не принимает обвинение и приговор суда.