За последние два месяца в Азербайджане 13 тысяч человек привито от кори
За последние два месяца в Азербайджане привито от кори 13 тыс человек
С 27 декабря по сей день в Азербайджане от кори, эпидимического паротита и краснухи привито 12 882 человека. Об этом говорится в сообщении TABIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими учреждениями).
Согласно национальному календарю прививок, иммунизация детей проводится в два этапа: в возрасте одного года и в 6 лет.
«Период между 1-й и 2-й дозами у никогда не прививавшихся лиц, старше 6 лет должен составлять не менее 4 недель. Людям, которые ранее получили только 1-ю дозу против кори, эпидемического паротита и краснухи, следует сделать только одну вакцинацию", - сообщает TABIB.
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