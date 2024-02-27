AZAL объявил о продаже авиабилетов в Тиват
AZAL объявил о продаже авиабилетов в Тиват
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о начале продажи билетов на рейсы из Баку в курортный город Черногории — Тиват. Первый рейс по маршруту Баку-Тиват-Баку запланирован на 2 мая, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю. В мае рейсы между Баку и Тиватом будут осуществляться раз в неделю по четвергам, а с 10 июня на данном направлении добавится еще одна частота - по понедельникам.
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