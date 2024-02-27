Азербайджан призвал немецких бизнесменов к участию в проектах на освобожденных территориях

В Азербайджане успешно функционируют около 180 немецких компаний, в 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос на 45,4%, $1,8 млрд.

Об этом было сообщено сегодня на встрече в Минэкономики Азербайджана с делегацией во главе с исполнительным директором Восточной бизнес-ассоциации Германии Михаэлем Хармсом.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане существует благоприятная инвестиционная среда для деятельности международных партнеров, в том числе немецких компаний, а успешный опыт сотрудничества стимулирует развитие отношений в различных сферах экономики. Визит в страну большой делегации немецких бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве в промышленности, строительстве, возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, ИКТ, финансах, юриспруденции, консалтинге и других сферах - результат встречи Президента Азербайджан с деловыми кругами в рамках его визита в Германию.

На встрече до внимания немецких бизнесменов были доведены международные и региональные транспортно-логистические проекты, инициатором и участником которых является Азербайджан, возможности, создаваемые «Срединным коридором». Была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате, созданном для предпринимателей в индустриальных зонах, в том числе в СЭЗ «Алят», и льготах, предоставляемых резидентам. Было отмечено, что увеличение логистических и транспортных возможностей Азербайджана открывает широкие возможности для деятельности немецких компаний в стране.

Также было обращено внимание на то, что проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 в Азербайджане является показателем того значения, которое Азербайджан придает развитию «зеленой» экономики и решению глобальных проблем.

Представители немецких компаний, в свою очередь, озвучили свои предложения и выразили заинтересованность в участии в различных сферах в Азербайджане, а также в проектах государственно-частного партнерства, а также в строительно-восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных от оккупации.