Пресечена попытка контрабанды из Ирана полцентнера наркотиков
Пресечена попытка контрабанды из Ирана полцентнера наркотиков
Пограничниками отрядов «Лянкяран» и «Гёйтепе» в последние дни предотвращены попытки контрабандного ввоза в Азербайджан из Ирана наркотиков общей массой 53 кг 865 гр. Об этом говорится в сообщении Государственной Пограничной Службы.
По фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Общество
-
- 23 май 2024, 18:06
Начиная с вечера 24 мая до 26 мая в Баку и на Апшеронском полуострове с перерывами пройдут дожди, в вечерние часы местами осадки кратковременно будут усиливаться.
-
- 23 май 2024, 16:57
После недавней кончины президента Ирана Ибрагима Раиси над будущим ирано-азербайджанских отношений нависли вопросы. 22 мая во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул важность укрепления связей с Арменией. Эта встреча, состоявшаяся вскоре после похорон Раиси, подчеркнула приверженность Тегерана своим отношениям с Ереваном. Хаменеи заявил: “Покойный президент также уделял приоритетное внимание отношениям с Арменией. Мы продолжим нашу политику, учитывая эти деликатные моменты”.
-
- 23 май 2024, 14:46
В пятницу, 24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, в некоторых частях полуострова, днем местами ожидается дождь. Подует северо-восточный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным ветром.
-
- 23 май 2024, 14:32
В ходе операции, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Баку задержаны Эльхан Алиханов и его знакомый Равиль Рафиагаев.
Написать отзыв