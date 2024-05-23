Пресечена попытка контрабанды из Ирана полцентнера наркотиков

После недавней кончины президента Ирана Ибрагима Раиси над будущим ирано-азербайджанских отношений нависли вопросы. 22 мая во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул важность укрепления связей с Арменией. Эта встреча, состоявшаяся вскоре после похорон Раиси, подчеркнула приверженность Тегерана своим отношениям с Ереваном. Хаменеи заявил: “Покойный президент также уделял приоритетное внимание отношениям с Арменией. Мы продолжим нашу политику, учитывая эти деликатные моменты”.