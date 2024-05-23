Алиев и Рахмон обсудили вопросы развития транскаспийского транспортного коридора

Транскаспийский транспортный коридор становится все более востребованным для европейского и Центральноазиатского регионов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Баку на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в транспортной сфере «с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры двух стран».

По мнению Алиева, стороны могут объединить усилия для более эффективного использования возможностей Транскаспийского транспортного коридора, значение которого возрастает как для Центральной Азии, так и Европы.

«Азербайджан как связующее звено, страна, которая расположена на стыке Европы и Азии, со своей транспортной инфраструктурой, играет немаловажную роль в этом вопросе», - подчеркнул Алиев.

В свою очередь, Рахман подчеркнул, что «Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана».

«Мы занимаем близкие позиции по актуальным региональным и международным вопросам. Активно развиваются гуманитарные связи, направленные на дальнейшее сближение народов наших стран», - отметил президент Таджикистана.