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Алиев и Рахмон обсудили вопросы развития транскаспийского транспортного коридора
Транскаспийский транспортный коридор становится все более востребованным для европейского и Центральноазиатского регионов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Баку на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в транспортной сфере «с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры двух стран».
По мнению Алиева, стороны могут объединить усилия для более эффективного использования возможностей Транскаспийского транспортного коридора, значение которого возрастает как для Центральной Азии, так и Европы.
«Азербайджан как связующее звено, страна, которая расположена на стыке Европы и Азии, со своей транспортной инфраструктурой, играет немаловажную роль в этом вопросе», - подчеркнул Алиев.
В свою очередь, Рахман подчеркнул, что «Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана».
«Мы занимаем близкие позиции по актуальным региональным и международным вопросам. Активно развиваются гуманитарные связи, направленные на дальнейшее сближение народов наших стран», - отметил президент Таджикистана.
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