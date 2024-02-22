"Причина  в закулисном давлении или отсутствии  политической воли к миру?’

В регионе, отмеченном десятилетиями конфликтов, перспектива мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией вновь привлекла международное внимание. На фоне продолжающихся дипломатических маневров и меняющейся динамики ожидаемая встреча министров иностранных дел обеих стран вызвала осторожный оптимизм, умеренный затяжным скептицизмом.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что обсуждение проекта мирного договора будет включено в повестку дня предстоящей министерской встречи. Это следует за обменом предложениями между двумя странами в последние годы, подчеркивающим согласованные усилия по поиску дипломатического решения давнего спора.

Основа для этой встречи была заложена во время двусторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене, где была достигнута договоренность о созыве встречи министров иностранных дел. Однако путь к миру по-прежнему сопряжен с трудностями, о чем свидетельствуют расхождения во взглядах и внешнее давление.

Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно "третьих сторон", потенциально препятствующих мирному процессу, подчеркивают сложные геополитические аспекты происходящего. Аналогичным образом, Соединенные Штаты через представителя Госдепартамента Мэтью Миллера подтвердили свою поддержку мирных усилий, признав при этом нерешенные проблемы между Азербайджаном и Арменией.

Внутри Азербайджана мнения относительно осуществимости мирного договора разнятся. В то время как ожидаются официальные заявления Министерства иностранных дел, голоса внутри правящей партии "Ени Азербайджан" выражают скептицизм по поводу приверженности Армении подлинному миру. Депутат Эльшад Мирбашироглу в беседе с Turan утверждает, что зависимость Армении от внешних сил, в частности от Запада, усложняет переговорный процесс, привнося геополитические повестки дня.

Вопреки этому мнению, политический обозреватель Арастун Оруджлу предлагает более пессимистичную оценку, ссылаясь на историю тупиковых переговоров и меняющихся условий. В интервью Радио Азадлыг он подчеркивает склонность к дополнительным требованиям и потенциальной эскалации, ставя под сомнение вероятность успешного заключения мирного договора.

Действительно, отсутствие прямых двусторонних переговоров и влияние внешних посредников усложняют мирный процесс. В то время как официальные лица Армении выражают заинтересованность в ускорении подписания мирного соглашения, механизм и условия для таких переговоров остаются предметом разногласий.

Скептицизм Оруджлу подчеркивает более широкие опасения по поводу отсутствия политической воли и глубинных мотивов, движущих мирными переговорами. Несмотря на периодические проявления готовности с обеих сторон, отсутствие устойчивой динамики и ощутимого прогресса вызывает сомнения в перспективах прочного мира.

Поскольку дискуссии продолжаются, а на горизонте маячат переговоры, путь к миру на Южном Кавказе остается сопряженным с неопределенностью. В то время как дипломатические инициативы дают проблески надежды, сохраняющееся наследие конфликтов и хитросплетения региональной геополитики подчеркивают стоящие впереди огромные задачи. Еще предстоит выяснить, ознаменует ли ожидаемая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении прорыв или просто послужит еще одной главой в затянувшейся саге.