Имена некоторых из задержанных в последние дни верующих (обновлено)

К вечеру четверга «Линия защиты» подтверждила имена восьми задержанных верующих следующих лиц: Бахтияр Мамедов (Астаринский район, село Супарибаг); Эйваз Бахшиев (Астаринский район, поселок Арчиван); Рахил Агаев (Биласуварский район); Гусейн Рзаев (Нефтчалинский район); Насраддин Насиров (Гейчайский район); Джейхун Гаджиев (Движение «Мусульманское единство»); Джаваншир Джафарли и Гаджи Эльхан.

Всем предъявлены обвинения в связи с наркотиками.

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Волна задержаний верующих усиливается

За последние три дня число задержанных верующих в Азербайджане уже превысило десятки человек. Об этом сообщают родственники верующих.

Задержания начались 19 февраля и приняли массовый характер. Например, в Гяндже на одной из улиц было задержано семь человек.

Задержания прошли также в Баку, Биласуваре, Нефтечале, Астаре и Масаллы.

Всем задержанным предъявлены обвинения в наркотиках. По утверждению родственников, задержанные некогда получили религиозное образование в Иране или совершали паломничество в Кербелу.

Получить комментарий по этому поводу в правоохранительных органах не удалось.