Волна задержаний верующих усиливается
Имена некоторых из задержанных в последние дни верующих (обновлено)
К вечеру четверга «Линия защиты» подтверждила имена восьми задержанных верующих следующих лиц: Бахтияр Мамедов (Астаринский район, село Супарибаг); Эйваз Бахшиев (Астаринский район, поселок Арчиван); Рахил Агаев (Биласуварский район); Гусейн Рзаев (Нефтчалинский район); Насраддин Насиров (Гейчайский район); Джейхун Гаджиев (Движение «Мусульманское единство»); Джаваншир Джафарли и Гаджи Эльхан.
Всем предъявлены обвинения в связи с наркотиками.
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Волна задержаний верующих усиливается
За последние три дня число задержанных верующих в Азербайджане уже превысило десятки человек. Об этом сообщают родственники верующих.
Задержания начались 19 февраля и приняли массовый характер. Например, в Гяндже на одной из улиц было задержано семь человек.
Задержания прошли также в Баку, Биласуваре, Нефтечале, Астаре и Масаллы.
Всем задержанным предъявлены обвинения в наркотиках. По утверждению родственников, задержанные некогда получили религиозное образование в Иране или совершали паломничество в Кербелу.
Получить комментарий по этому поводу в правоохранительных органах не удалось.
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Общество
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1 отзыв
Məsmə Məhərrəmova
2024-02-22
ALLAH bəlaların versin