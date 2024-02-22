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(1 час назад)
Волна задержаний верующих усиливается

Волна задержаний верующих усиливается

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Имена некоторых из задержанных в последние дни верующих (обновлено)

К вечеру четверга «Линия защиты» подтверждила имена восьми задержанных верующих  следующих лиц: Бахтияр Мамедов (Астаринский район, село Супарибаг); Эйваз Бахшиев (Астаринский район, поселок Арчиван);  Рахил Агаев (Биласуварский район); Гусейн Рзаев (Нефтчалинский район); Насраддин Насиров (Гейчайский район); Джейхун Гаджиев (Движение «Мусульманское единство»); Джаваншир Джафарли и Гаджи Эльхан.

Всем предъявлены обвинения в связи с наркотиками.

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Волна задержаний верующих усиливается

За последние три дня число задержанных верующих в Азербайджане уже превысило десятки человек. Об этом сообщают родственники верующих.

Задержания начались 19 февраля и приняли массовый характер. Например, в Гяндже на одной из улиц было задержано семь человек.

Задержания прошли также в Баку, Биласуваре, Нефтечале, Астаре и Масаллы.

Всем задержанным предъявлены обвинения в наркотиках. По утверждению родственников, задержанные некогда получили религиозное образование в Иране или совершали паломничество в Кербелу.

Получить комментарий по этому поводу в правоохранительных органах не удалось.

 

1 отзыв

  • Məsmə Məhərrəmova

    2024-02-22

    ALLAH bəlaların versin

    Cavab ver

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