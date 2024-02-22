Шейх Пашазаде принял делегацию американского Фонда Стерлинга
Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял делегацию американского Фонда Стерлинга
22 февраля шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял американскую делегацию возглавляемую президентом Фонда Стерлингом Эдвардом Роу.
Пашазаде дал высокую оценку участию Фонда Стерлинга в операциях по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.
Член делегации священик Мормонской церкви штата Юта проинформировал Пашазаде о процессе регистрации их церкви в Азербайджане. По его словам, религиозная община штата Юта заинтересована в углублении духовных связей с Азербайджаном.
Пашазаде проинформировал о предстоящем в мае Форуме межкультурного диалога, на который приглашены и представители Мормонской церкви.
Он также сообщил, что в рамках COP 29, который пройдет в Азербайджане в ноябре, мировые религиозные лидеры соберутся в Баку чтобы дать моральную оценку проблем изменений климата. Об этом говорится в пресс-релизе Управления Мусульман Кавказа.
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