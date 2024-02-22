Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял делегацию американского Фонда Стерлинга

22 февраля шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял американскую делегацию возглавляемую президентом Фонда Стерлингом Эдвардом Роу.

Пашазаде дал высокую оценку участию Фонда Стерлинга в операциях по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Член делегации священик Мормонской церкви штата Юта проинформировал Пашазаде о процессе регистрации их церкви в Азербайджане. По его словам, религиозная община штата Юта заинтересована в углублении духовных связей с Азербайджаном.

Пашазаде проинформировал о предстоящем в мае Форуме межкультурного диалога, на который приглашены и представители Мормонской церкви.

Он также сообщил, что в рамках COP 29, который пройдет в Азербайджане в ноябре, мировые религиозные лидеры соберутся в Баку чтобы дать моральную оценку проблем изменений климата. Об этом говорится в пресс-релизе Управления Мусульман Кавказа.