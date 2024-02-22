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(1 час назад)
В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу

В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу

В четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

На встрече были обсуждены отношения Азербайджана и Евросоюза, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы проекта мирного соглашения, говорится в сообщении МИД.

Что касается проекта мирного соглашения, то армянской стороне представлены очередные комментарии Азербайджана, который  «заинтересован начать переговоры в этом направлении».

В то же время, было отмечено, что в Конституции Армении  сохраняются претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и они неприемлемы.

На встрече состоялся обмен  мнениями по двусторонним и региональным вопросам, говорится в сообщении МИД.

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