В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу

В четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

На встрече были обсуждены отношения Азербайджана и Евросоюза, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы проекта мирного соглашения, говорится в сообщении МИД.

Что касается проекта мирного соглашения, то армянской стороне представлены очередные комментарии Азербайджана, который «заинтересован начать переговоры в этом направлении».

В то же время, было отмечено, что в Конституции Армении сохраняются претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и они неприемлемы.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, говорится в сообщении МИД.