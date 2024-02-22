В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу
В МИД приняли спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу
В четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
На встрече были обсуждены отношения Азербайджана и Евросоюза, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы проекта мирного соглашения, говорится в сообщении МИД.
Что касается проекта мирного соглашения, то армянской стороне представлены очередные комментарии Азербайджана, который «заинтересован начать переговоры в этом направлении».
В то же время, было отмечено, что в Конституции Армении сохраняются претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и они неприемлемы.
На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, говорится в сообщении МИД.
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