Активист ПНФА повторно заключен в карцер
Активист ПНФА повторно заключен в карцер
Отбывающий тюремное наказание член Гянджинской районной организации партии Народного Фронта Шахин Гаджиев повторно заключен в карцер после 15 суток пребывания в штрафной камере. Об этом Turan сообщили из правозащитной организации «Линия защиты».
3 февраля в колонии номер 6 его посадили в карцер после того, как написал на своей одежде: «Я не виновен» и «Шоу выборы».
По окончании срока наказания начальник колонии спросил его: «Поумнел?», в ответ Гаджиев стал резко критиковать власти страны. После чего он получил еще 10 суток заключения в карцер.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе.
*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.
Правозащитники признали его политзаключенным.
-
- Экономика
- 22 февраль 2024 15:34
-
Общество
-
- 22 февраль 2024, 21:03
В регионе, отмеченном десятилетиями конфликтов, перспектива мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией вновь привлекла международное внимание. На фоне продолжающихся дипломатических маневров и меняющейся динамики ожидаемая встреча министров иностранных дел обеих стран вызвала осторожный оптимизм, умеренный затяжным скептицизмом.
-
- 22 февраль 2024, 18:14
За последние три дня число задержанных верующих по всей территории Азербайджана превысило уже 100 человек. Об этом сообщают родственники верующих.
-
- 22 февраль 2024, 14:40
23 февраля в Баку и на Апшероне ожидаются осадки, местами интенсивные. Утром и вечером туман. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +2+4, днем будет +4+6 градусов.
-
- 22 февраль 2024, 14:32
По данным Госкомитета по статистике, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено 10 057 (27,3%) дел, что на 5,7% меньше 2022 года. 65,3% наркотиков ввезены в страну без цели сбыта.
Написать отзыв