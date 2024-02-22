  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast50 C
  • Пятница, 23 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Активист ПНФА повторно заключен в карцер

Активист ПНФА повторно заключен в карцер

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА повторно заключен в карцер

Отбывающий тюремное наказание член Гянджинской районной организации партии Народного Фронта  Шахин Гаджиев повторно заключен в карцер после 15 суток пребывания в штрафной камере. Об этом Turan  сообщили из правозащитной организации «Линия защиты».

3 февраля в колонии номер 6 его посадили в карцер после того, как написал на своей одежде: «Я не виновен» и «Шоу выборы».

По окончании срока наказания начальник колонии спросил его: «Поумнел?», в ответ Гаджиев стал резко критиковать власти страны. После чего он получил  еще 10 суток заключения в карцер.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе.

*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению  в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.

 

Написать отзыв

Общество

Navalnının ölümü: Siyasi məhbusların həyatına görə kim məsuliyyət daşıyır? – Bəşir Süleymanlı Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей