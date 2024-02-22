Активист ПНФА повторно заключен в карцер

Отбывающий тюремное наказание член Гянджинской районной организации партии Народного Фронта Шахин Гаджиев повторно заключен в карцер после 15 суток пребывания в штрафной камере. Об этом Turan сообщили из правозащитной организации «Линия защиты».

3 февраля в колонии номер 6 его посадили в карцер после того, как написал на своей одежде: «Я не виновен» и «Шоу выборы».

По окончании срока наказания начальник колонии спросил его: «Поумнел?», в ответ Гаджиев стал резко критиковать власти страны. После чего он получил еще 10 суток заключения в карцер.

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*Шахин Гаджиев был арестован в ноябре 2021 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, и впоследствии приговорен к 6 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.