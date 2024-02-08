Президент Ильхам Алиев голосует в Ханкенди. 7 февраля 2024 г.
Признающие и не признающие результаты выборов…
Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной Избирательной Комиссией (ЦИК) по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане, действующий президент Ильхам Алиев одержал уверенную победу с подавляющим преимуществом в 92,05%. Остальные кандидаты набрали от 0,53 до 2,18% голосов, что отражает значительную разницу в электоральной поддержке.
Депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Нагиф Гамзаев заявил Turan, что азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое доверие президенту Ильхаму Алиеву, который принес Азербайджану победу и восстановил суверенитет страны. Он выразил уверенность в том, что Алиев в очередной президентский срок успешно решит и другие вопросы, стоящие перед Азербайджаном, усилит его. Депутат отметил, что Азербайджан сохранит свой статус лидера региона и социальное благосостояние азербайджанцев будет и дальше улучшаться.
Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Фазаил Агамалы в беседе с Turan высоко оценил избирательный процесс, заявив, что, несмотря на отдельные технические ошибки, в целом проведение выборов заслуживало похвалы. Агамали отверг заявления о серьезных нарушениях, подчеркнув, что многочисленные наблюдения показывают, что эти выборы действительно прошли на высоком уровне.
Однако не были оптимистичны в оценке выборов. Ряд оппозиционных организаций заявили, что не признают итоги выборов. В Национальный совет заявил, что результаты этих внеочередных президентских выборов были известны заранее. Ссылаясь на сообщения о широкомасштабном давлении на отдельных лиц на различных участках, от образования до государственной и частной занятости, оппозиция утверждает, что на большое количество людей, начиная от работающих в учебных заведениях до людей, работающих в государственных органах, в частном секторе, самых разных слоев общества, было оказано давление с использованием административного ресурса для обеспечения явки на избирательные участки.
Несмотря на это, власти, которые так и не смогли обеспечить явку избирателей, организовали специально подготовленные организованные группы для повторного голосования на разных избирательных участках, так называемые "карусели".
Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы в интервью Радио Азадлыг сказал, что внеочередные президентские выборы мало чем отличались от предыдущих выборов. Единственной разницей было то, что используя весь административный ресурс, власти с момента открытия избирательных участков мобилизовали людей с рабочих мест. Поэтому и возникла такая массовость.
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