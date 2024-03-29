Религиозные церемонии в Азербайджане находятся под влиянием Ирана?
Религиозные церемонии в Азербайджане находятся под влиянием Ирана?
7 марта Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан.
В ней определен ежедневный график начала и окончания поста в период Рамазан.
Ночи аль-Кадр (Предопределения) приходятся на 28, 30 марта, 1 и 5 апреля ( в один из этих дней был ниспослан Коран).
В эти дни верующие посещают мечети по ночам и молятся до утра. Однако, накануне верующие пришли лишь в две мечети – центральную Тезе Пир и небольшую мечеть в историческом центре столицы - «Джума».
В УМК не смогли внятно объяснить, почему верующих не было. Однако многие верующие сообщили корреспонденту Turan, что пойдут в мечети сегодня ночью, потому, что «так сказал Хаменеи».
Почему мнение духовного лидера Ирана для верующих в Азербайджане важнее мнения собственного религиозного лидера, не ясно.
Аналогичная ситуация возникает практически каждый год и во время завершения Рамазана, когда верующие ориентируются на мнения и сроки, указанные иностранными религиозными лидерами.
* В течение всего месяца Рамазан от восхода до заката солнца мусульмане соблюдается строгий пост: отказываются от воды, еды в светлое время суток.
Окончание Рамазана знаменуется праздником "аль-Фитр" по случаю завершения поста. В этот день накрываются праздничные столы, угощают близких и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни является обязательным условием Рамазана. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.
Общество
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