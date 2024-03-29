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(4 часа назад)
Религиозные церемонии в Азербайджане находятся под влиянием Ирана?

Религиозные церемонии в Азербайджане находятся под влиянием Ирана?

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Религиозные церемонии в Азербайджане находятся под влиянием Ирана?

7 марта  Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан.

В ней определен ежедневный график начала и окончания поста в период Рамазан.

Ночи аль-Кадр (Предопределения) приходятся на 28, 30 марта, 1 и 5 апреля ( в один из этих дней был ниспослан Коран).

В эти дни верующие посещают мечети по ночам и молятся до утра. Однако, накануне верующие пришли лишь в две мечети – центральную Тезе Пир и небольшую мечеть в историческом центре столицы - «Джума».

В УМК не смогли внятно объяснить, почему верующих не было. Однако многие верующие сообщили корреспонденту Turan, что пойдут в мечети сегодня ночью, потому, что «так сказал Хаменеи».

Почему мнение духовного лидера Ирана для верующих в Азербайджане важнее мнения собственного религиозного лидера, не ясно.

Аналогичная ситуация возникает практически каждый год и во время завершения Рамазана, когда верующие ориентируются на мнения и сроки, указанные иностранными религиозными лидерами. 

* В течение всего месяца Рамазан от восхода до заката солнца мусульмане соблюдается строгий пост: отказываются от воды, еды в светлое время суток.
Окончание Рамазана знаменуется праздником "аль-Фитр" по случаю завершения поста. В этот день накрываются праздничные столы, угощают  близких и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни является обязательным условием Рамазана. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.

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