Сильный ливень в Баку грозит новыми проблемами
Сильный ливень в Баку грозит новыми проблемами (Видео)
В 11 часов дня в столице начался сильный ливень, который продлится до второй половины дня, сообщают синоптики.
Многие дороги вновь залило водой. Службы городских хозяйств приготовились «защищать» автомобильные тоннели, где отсутствует или не работают системы откачки воды.
Несколько дней назад такие же ливни стали причиной затопления автотранспорта и гибели двух людей.
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Общество
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1 отзыв
Anar
2024-10-28
На улице Балакишиева 41, застройщики силой выгоняют людей из собственных квартир.