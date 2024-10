Bakıda güclü leysan yeni problemlər yarada bilər

Səhər saat 11:00-da paytaxtda güclü leysan yağmağa başlayıb və günün ikinci yarısına qədər davam edəcək, sinoptiklər bildiriblər.

Yolların çoxunu yenə su basıb. Şəhər təsərrüfatlarının xidmətləri suyu çəkmək üçün sistemlərin olmadığı və ya işləmədiyi avtomobil tunellərini "qorumağa" başlayıblar.

Bir neçə gün öncə yağan leysan nəqliyyat vasitələrini su basmasına və iki nəfərin ölümünə səbəb olub.

