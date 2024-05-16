Сильный пожар уничтожил цветочный магазин
В 23:25 в среду поступил сигнал о сильном пожаре в магазине на проспекте «Азадлыг», сообщает МЧС.
На месте работают подразделения пожарных.
По сообщению из соцсетей, пожар возник в популярном цветочном магазине «Аг чичейим». Судя по видеокадрам из соцсетей, огонь распространился и на соседние объекты.
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