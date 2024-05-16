Сильный пожар уничтожил цветочный магазин

Международная конференция, генеральным спонсором которой выступает Azercell, собрала в Баку мировых лидеров отрасли Сегодня в Азербайджане стартовала конференция Всемирной ассоциации GSM (GSMA) - GSMA M360 Eurasia. Как и в прошлом году, мероприятие, проводимое во второй раз при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», собрало в Баку ведущих специалистов сферы телекоммуникаций и цифровых технологий, а также представителей региональных регуляторов.