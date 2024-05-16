  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear120 C
  • Пятница, 17 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сильный пожар уничтожил цветочный магазин

В 23:25 в среду поступил сигнал о сильном пожаре в магазине на проспекте «Азадлыг», сообщает МЧС.

На месте работают подразделения пожарных.

По сообщению из соцсетей, пожар возник в популярном цветочном магазине «Аг чичейим».  Судя по видеокадрам из соцсетей, огонь распространился и на соседние объекты.

Написать отзыв

Общество

  • Увеличение числа занятий русским языком вызывает споры в Азербайджане Общество
    • 16 май 2024, 15:33

    Увеличение числа занятий русским языком вызывает споры в Азербайджане

    Возможное увеличение числа уроков русского языка в азербайджанских школах вновь вызвало дискуссии об образовании и национальной идентичности. Эши Багиров, председатель Государственного агентства дошкольного и общего образования, заверил, что в школах есть соответствующие условия и преподаватели для русского отделения.

    Читать далее
  • В пятницу осадки продолжаться Общество
    • 16 май 2024, 15:07

    В пятницу осадки продолжаться

    17 мая утром в Баку и на Апшероне пройдут осадки, местами интенсивные. К полудню осадки прекратятся.

    Читать далее
  • Состоялось открытие конференции «GSMA M360 Eurasia 2024» Общество
    • 16 май 2024, 10:49

    Состоялось открытие конференции «GSMA M360 Eurasia 2024»

    Международная конференция, генеральным спонсором которой выступает Azercell, собрала в Баку мировых лидеров отрасли Сегодня в Азербайджане стартовала конференция Всемирной ассоциации GSM (GSMA) - GSMA M360 Eurasia. Как и в прошлом году, мероприятие, проводимое во второй раз при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», собрало в Баку ведущих специалистов сферы телекоммуникаций и цифровых технологий, а также представителей региональных регуляторов.

    Читать далее
  • Спешит ли власть? Общество
    • 15 май 2024, 15:49

    Спешит ли власть?

    В то время как Баку готовится принять у себя 29 ноября Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), активизируются дискуссии о возможном проведении парламентских выборов, первоначально намеченных на осень. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов неоднократно намекал на то, что выборы могут быть перенесены в связи со значительным международным событием.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей