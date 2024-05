Сильный пожар уничтожил цветочный магазин

В 23:25 в среду поступил сигнал о сильном пожаре в магазине на проспекте «Азадлыг», сообщает МЧС.

На месте работают подразделения пожарных.

По сообщению из соцсетей, пожар возник в популярном цветочном магазине «Аг чичейим». Судя по видеокадрам из соцсетей, огонь распространился и на соседние объекты.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video