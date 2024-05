Güclü yanğın gül mağazasını məhv edib

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, çərşənbə günü saat 23:25-də Azadlıq prospektində yerləşən gül mağazasında güclü yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.

Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə, yanğın məşhur “Ağ Çiçəyim” gül mağazasında baş verib. Yanğın nəticəsində mağaza demək olar ki, mahv olunub.

Videogörüntülərə əsasən yanğın qonşu obyektlərə də keçib.

